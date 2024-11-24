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В Грузии опять неспокойно

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10:25 947

Протестующие в Грузии провели ночь у здания парламента. Через несколько часов начнется первое после выборов заседание депутатов нового созыва - большинство мест сохранили представители правящей партии «Грузинская мечта».

Четыре оппозиционные партии, также прошедшие в парламент, бойкотируют его работу, так как считают прошедшие выборы сфальсифицированными.

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