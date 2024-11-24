В Грузии опять неспокойно
10:25 947
Протестующие в Грузии провели ночь у здания парламента. Через несколько часов начнется первое после выборов заседание депутатов нового созыва - большинство мест сохранили представители правящей партии «Грузинская мечта».
Четыре оппозиционные партии, также прошедшие в парламент, бойкотируют его работу, так как считают прошедшие выборы сфальсифицированными.
November 25, 2024
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