Россия захватывает все новые села

Российские войска продолжают давить на позиции ВСУ и продвигаться на фронте. Как сообщают аналитики DeepState, ВС РФ оккупировали два населенных пункта в Донецкой области - Катериновку и Юрьевку.

По информации DeepState, российская армия также продвинулась возле 9 населенных пунктов.

"Враг оккупировал Катериновку и Юрьевку, а также продвинулся возле Новомлинска, Стельмаховки, Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово", - говорится в сообщении.

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщают, что, по данным некоторых украинских военных наблюдателей, россияне захватили Катериновку, Елизаветовку, Ильинку и, вероятно, Романовку к северо-востоку от Угледара.

Также геолокационные кадры указывают на то, что российские силы недавно продвинулись к центральной части поселка Трудовское к северу от Угледара. Также в ISW подтвердили продвижение российских войск возле Большой Новоселки.