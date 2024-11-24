Новый этап развития венчурного капитала и инноваций в регионе
23 сентября 2024 года в инновационной экосистеме региона состоялось значимое событие — официальное открытие Тюркской и Евразийской Ассоциации Венчурного Капитала и Частных Инвестиций (TEVCA). 10 октября в рамках INMerge Innovation Summit в Баку прошла следующая встреча TEVCA.
TEVCA стремится стать «Голосом частного капитала и стартапов» в регионе, поддерживая предпринимателей и инвестиционную деятельность. Учредителями Ассоциации выступили SABAH.fund, CaucasusVentures (Азербайджан), 500 Globalin Eurasia (Грузия), MOSTVentures, WhiteHillCapital (Казахстан), Accelerate Prosperity, AdVentures (Кыргызстан), Exponential Zaisan Partners, KITEMongolia (Монголия), 212, TheNewRising (Турция),SturgeonCapital (Великобритания), AloqaVentures и UzVC (Узбекистан), а также IT-парки из различных стран региона.
Ассоциация ставит перед собой задачу стать платформой для обмена знаниями, установления деловых связей, формирования рекомендаций по государственной политике и продвижения устойчивых практик в рамках стратегического «Шелкового пути» между Востоком и Западом. Основные направления ее деятельности включают создание сообщества, обмен идеями и инвестиционными возможностями, разработку политических рекомендаций, а также реализацию образовательных инициатив.
Одним из ключевых направлений деятельности является поддержка стандартов "ЭСУ" (Экология, Социальные вопросы, Управление), которые находят все большее применение в регионе. В то же время важную роль продолжают играть вопросы устойчивого развития и экологические стандарты, ставшие ключевыми темами на COP29.
Главная цель TEVCA — стать стратегической платформой для поддержки венчурного капитала и частных инвестиций, выявляя ключевые проблемы и предлагая решения для улучшения инновационной экосистемы. Ассоциация стремится сделать регион конкурентоспособным и привлекательным для инвесторов и бизнеса, представляя интересы как стартапов, так и корпоративных участников.
На мероприятии представили миссию и видение TEVCA, а также ее значение для региона. Сессия началась с выступлений соучредителей и главных партнеров SABAH.fund — Аббаса Казми и Рагима Байрамлы. В ходе встречи с докладом также выступил Ясин Джалилов, заместитель исполнительного директора Азербайджанской Инвестиционной Компании, который выразил заинтересованность в деятельности Ассоциации и ее потенциале.
Участники подчеркнули важность активного сотрудничества для развития инноваций, венчурного капитала и стартап-экосистем региона. Особое внимание было уделено совместному инвестированию и обмену сделками, что принесет пользу как стартапам, так и инвесторам.
Одним из значимых результатов встречи стало предложение о создании регионального Fund of Funds, который объединит страны региона, увеличит доступное финансирование и поддержит развитие венчурного капитала и стартапов. TEVCA стремится сделать регион ведущим мировым рынком для венчурного капитала, способствуя развитию технологий, созданию рабочих мест и повышению уровня человеческого капитала.