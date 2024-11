Новый этап развития венчурного капитала и инноваций в регионе

TEVCA стремится стать «Голосом частного капитала и стартапов» в регионе, поддерживая предпринимателей и инвестиционную деятельность. Учредителями Ассоциации выступили SABAH.fund, CaucasusVentures (Азербайджан), 500 Globalin Eurasia (Грузия), MOSTVentures, WhiteHillCapital (Казахстан), Accelerate Prosperity, AdVentures (Кыргызстан), Exponential Zaisan Partners, KITEMongolia (Монголия), 212, TheNewRising (Турция),SturgeonCapital (Великобритания), AloqaVentures и UzVC (Узбекистан), а также IT-парки из различных стран региона.

Ассоциация ставит перед собой задачу стать платформой для обмена знаниями, установления деловых связей, формирования рекомендаций по государственной политике и продвижения устойчивых практик в рамках стратегического «Шелкового пути» между Востоком и Западом. Основные направления ее деятельности включают создание сообщества, обмен идеями и инвестиционными возможностями, разработку политических рекомендаций, а также реализацию образовательных инициатив.

Одним из ключевых направлений деятельности является поддержка стандартов "ЭСУ" (Экология, Социальные вопросы, Управление), которые находят все большее применение в регионе. В то же время важную роль продолжают играть вопросы устойчивого развития и экологические стандарты, ставшие ключевыми темами на COP29.