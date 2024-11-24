Банк АВВ открыл новый филиал в поселке Бакиханов!

Банк АВВ активно расширяет свою сеть, чтобы быть ближе к своим клиентам. Новый филиал Банка открылся в поселке Бакиханов по адресу: улица Мухтара Фаталиева, д. 70. Филиал оформлен в современном стиле, полностью соответствующем обновленной брендовой концепции Банка АВВ.

Здесь созданы все условия для полного удовлетворения финансовых потребностей как бизнеса, так и частных клиентов.

В филиале Бакиханов, как и в других филиалах Банка АВВ, клиенты могут воспользоваться разнообразными услугами, такими как кредиты, расчетно-кассовые операции, депозиты, денежные переводы, оформление платежных карт, операции с наличной валютой и многое другое.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.