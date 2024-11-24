Европа все-таки отправит войска в Украину?

В странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) в Украину. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

В частности, этот вопрос обсуждается президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. При этом их идея не находит поддержки у ряда других стран, включая Германию. Причиной возобновления этих разговоров стала победа избранного президента США Дональда Трампа и опасения за дальнейшее оказание военной помощи Украине.

«Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность», — приводит издание слова одного из британских чиновников.