Как изменение климата влияет на здоровье человека

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов рассказывает о влиянии изменения климата на здоровье человека, влияют ли увеличение осадков или засуха на распространение инфекционных заболеваний… - Исследователи из Гавайского университета в США выяснили, что около 58% известных на данный момент инфекционных заболеваний появились в результате климатических изменений. Самым распространенным фактором, влияющим на повышение опасности болезней, стало глобальное потепление. В то же время засухи и наводнения из-за глобального потепления приводят к росту многих инфекционных заболеваний. В период засухи происходит изменение ареала насекомых-переносчиков инфекционных болезней, относящихся к родам Aedes, Anopheles и Culex. В результате этого могут широко распространяться опасные инфекции, такие как геморрагическая лихорадка (острое лихорадочное заболевание вирусной этиологии), желтая лихорадка и малярия. Пыльные бури во время засухи также вызывают рост офтальмологических заболеваний. Кроме того, масса воды, скопившаяся в водоемах, образовавшихся после разлива рек, создает условия для размножения комаров в эндемичных районах. В связи с этим увеличивается риск распространения трансмиссивных (векторные) заболеваний, таких как малярия. По этой причине трансмиссивные инфекционные заболевания представляют собой долгосрочную угрозу здоровью населения мира.

Когда наводнения приводят к селям, возбудители и переносчики многих инфекций активно перемещаются. Расселение насекомых в новые ареалы приводит к образованию новых биоценозов и изменению естественных местообитаний. Исследователи из Гавайского университета в США обнаружили, что из 375 существующих инфекционных заболеваний, поражающих человека, в научной литературе подтверждено 218 случаев, когда патогены болезни становились более опасными вследствие изменений климата на планете. Авторы отчета нашли документальные подтверждения, что болезни, включая сибирскую язву, холеру и малярию, в некоторых случаях стали легче распространяться в результате глобального потепления, засухи, аномальной жары, лесных пожаров, усиления осадков и штормов, наводнений, повышение уровня моря и других явлений, вызванных климатическими изменениями. - Насколько изменение климата влияет на распространение инфекционных заболеваний? - Изменение климата, глобальное потепление и связанные с этим погодные нарушения, такие как сильная жара, наводнения и засухи, стали причиной возникновения в разное время около 58% известных на сегодняшний день инфекционных заболеваний. Исследователи из Гавайского университета в США установили, что 218 из 375 инфекционных заболеваний, поражающих человека, подтверждены в научной литературе, поскольку возбудители заболевания становятся более опасными из-за изменения климата. - Какую роль играет увеличение количества осадков в распространении инфекционных заболеваний? - Во многом это связано с изменением баланса водных ресурсов ввиду потепления. Аномальные проливные дожди вызывают загрязнение источников питьевой воды. В результате возникают кишечные инфекции, вызванные водой, такие как вирусные гепатиты А и Е, эшерихиоз и др. Отмечается рост вирусных и бактериальных инфекционных заболеваний. Количество и распределение осадков, доступность и качество питьевой воды в связи с климатическими изменениями могут повлиять на заболеваемость болезнями, связанными с водой. В ряде стран мира повышение среднемесячной температуры стало причиной роста заболеваемости бактериальной дизентерией, кампилобактериозом, сальмонеллезом и другими желудочно-кишечными заболеваниями. Поскольку инфекционные агенты по-прежнему обнаруживаются в питьевой воде, доступ к безопасной воде остается критической проблемой для общественного здравоохранения этих стран.