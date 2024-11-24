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Израиль и «Хезболла» «очень близки» к перемирию

12:36 565

Израиль и проиранская ливанская организация «Хезболла» близки к заключению соглашения о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его словам, стороны «очень близки» к соглашению, несмотря на рост «израильских атак». «Мы движемся в этом направлении (к заключению соглашения), но еще есть некоторые вопросы, которые необходимо решить», - заявил телеканалу представитель еврейского государства.

Ранее израильский новостной портал Ynet информировал, что Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с «Хезболлой» о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению Кабинетом министров.

В воскресенье журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщил в X со ссылкой на источник, что специальный посланник администрации США Амос Хохштейн предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что сложит с себя полномочия посредника, если еврейское государство в ближайшие дни не согласится на прекращение огня с Ливаном.

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