Россияне идут по трупам, чтобы отобрать у Украины козырь

Россия пытается вернуть Курскую область до инаугурации Дональда Трампа, чтобы отобрать у Киева ценный козырь в мирных переговорах. Как рассказали изданию The Wall Street Journal украинские бойцы, россияне атакуют их позиции с такой интенсивностью, что иногда идут в наступление прямо по телам убитых сослуживцев.

"Они атакуют постоянно - утром, днем, ночью", - говорит Гений, командир батальона 47-й механизированной бригады Украины.

Он рассказал, что около шести недель назад россияне начали контрнаступление, привлекая целые колонны бронетехники. По словам Гения, потеряв большое количество бронетехники, россияне отказались от этой стратегии и начали отправлять людей пешком небольшими группами.

"Справиться с тремя людьми не так уж сложно, но, когда они идут один за другим, некоторые из них успевают продвинуться вперед", - сказал он. - Иногда это всего несколько метров, но в течение нескольких недель это становится значительным прогрессом".

Как пишет WSJ, в отличие от восточного фронта, где украинские войска уже несколько месяцев жалуются на нехватку боеприпасов и особенно людей, бригады, сражающиеся в Курске, в основном хорошо оснащены.

По словам Гения, его подразделение, используя боевые машины "Брэдли" американского производства, смогло проводить регулярные ротации войск в окопах, что из-за постоянной угрозы беспилотников стало практически невозможным для подразделений, не оснащенных самым современным оборудованием.

По словам Гения, Россия не считается с потерями, в его районе у русских примерно в три раза больше людей, чем у украинцев, и в шесть раз больше взрывных беспилотников, используемых для атаки техники и пехоты.