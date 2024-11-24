Россияне идут по трупам, чтобы отобрать у Украины козырь
Россия пытается вернуть Курскую область до инаугурации Дональда Трампа, чтобы отобрать у Киева ценный козырь в мирных переговорах. Как рассказали изданию The Wall Street Journal украинские бойцы, россияне атакуют их позиции с такой интенсивностью, что иногда идут в наступление прямо по телам убитых сослуживцев.
"Они атакуют постоянно - утром, днем, ночью", - говорит Гений, командир батальона 47-й механизированной бригады Украины.
Он рассказал, что около шести недель назад россияне начали контрнаступление, привлекая целые колонны бронетехники. По словам Гения, потеряв большое количество бронетехники, россияне отказались от этой стратегии и начали отправлять людей пешком небольшими группами.
"Справиться с тремя людьми не так уж сложно, но, когда они идут один за другим, некоторые из них успевают продвинуться вперед", - сказал он. - Иногда это всего несколько метров, но в течение нескольких недель это становится значительным прогрессом".
Как пишет WSJ, в отличие от восточного фронта, где украинские войска уже несколько месяцев жалуются на нехватку боеприпасов и особенно людей, бригады, сражающиеся в Курске, в основном хорошо оснащены.
По словам Гения, его подразделение, используя боевые машины "Брэдли" американского производства, смогло проводить регулярные ротации войск в окопах, что из-за постоянной угрозы беспилотников стало практически невозможным для подразделений, не оснащенных самым современным оборудованием.
По словам Гения, Россия не считается с потерями, в его районе у русских примерно в три раза больше людей, чем у украинцев, и в шесть раз больше взрывных беспилотников, используемых для атаки техники и пехоты.
А один из украинских солдат, воюющий под Суджей, отметил, что соотношение украинцев к российским силам в этом районе больше, чем 10 к 1, и большинство солдат его батальона ранены и не могут сражаться: "Их (россиян) трудно сосчитать - поле, по которому они атакуют, усеяно телами. Они буквально наступают на тела своих товарищей, когда идут в атаку".
Кроме того, Россия наносит удары по линиям снабжения и хранилищам планирующими бомбами, которые украинские войска не в состоянии сбить. Затруднена и базовая связь, поскольку спутниковая интернет-система Starlink не работает на российской территории.
Вячеслав Хоменко, командир взвода 21-й механизированной бригады украинских войск, сравнил бои в Курской области со сражениями в Бахмуте, отметив при этом, что на третьем году войны мотивировать солдат стало трудно. Девяносто процентов солдат в его взводе - новобранцы, у которых мало опыта и желания воевать: "Люди устали. По крайней мере раз в месяц мне приходится напоминать им, что они воюют, чтобы их внукам не пришлось этого делать. В первый год войны я бы даже не подумал произнести такую речь".