Учитель истории стал президентом

Орси — бывший учитель истории, был мэром департамента Канелонес в 2015–2024 годах. В ходе кампании его поддерживал экс-президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный «самым бедным президентом в мире» за скромный образ жизни.

Во втором туре президентских выборов в Уругвае, прошедшем в воскресенье, победил кандидат от левой оппозиции Яманду Орси (партия «Широкий фронт», Frente Amplio), сообщает Bloomberg.

После подсчета более чем 98% бюллетеней Орси набрал 49,8% голосов, его соперник, кандидат от правящей Национальной партии Альваро Дельгадо — 45,9%.

«Я собираюсь стать президентом, который создаст более интегрированное общество и страну, где никто никогда не будет оставлен с экономической, социальной и политической точки зрения», — пообещал Орси.

Дельгадо признал поражение на выборах. Президент Луис Лакалье Поу в соцсети X поздравил Орси с победой, назвав выборы «демократическими и мирными». 57-летний Орси в ходе предвыборной кампании позиционировал себя как кандидат за «безопасные перемены», отмечает агентство.

По прогнозам Центрального банка страны, уругвайская экономика вырастет на 3,5% к 2025 году. В стране упал уровень безработицы до трехлетнего минимума в 7,3%. Кроме того, жесткая денежно-кредитная политика позволила справиться с высокой инфляцией.