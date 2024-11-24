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Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
12:53 1404

24 ноября в приграничной с Азербайджаном иранской провинции Ардебиль, близ реки Араз, начались совместные военные учения спецподразделений двух стран. Это вторые за последний месяц азербайджано-иранские учения: сам факт их проведения свидетельствует о восстановлении партнерских отношений между Баку и Тегераном и укреплении двустороннего военного сотрудничества. И это несмотря на ощутимую напряженность, наблюдавшуюся всего год назад.

Совместные учения показали всему миру, что напряженность в отношениях осталась позади

На момент написания статьи никакой информации о совместных учениях спецназовцев Министерство обороны Азербайджана не опубликовало. Позже оборонное ведомство коротко заявило о проводимых у Асландуза учениях с участием азербайджанского и иранского спецназа, что военнослужащие ознакомились с территорией проведения маневров.

В иранских источниках лишь отмечается, что четырехдневные учения под названием «Араз» проходят в районе Асландуз, расположенном недалеко от азербайджанских границ. С иранской стороны в маневрах участвуют подразделения спецназа Корпуса стражей исламской революции.

Отметим, что в историю район Асландуз вошел как место ожесточенных сражений во время русско-иранской войны. В октябре 1812 года здесь произошла битва между 30-тысячной армией Ирана под командованием наследного принца династии Каджаров Аббас-Мирзы и немногочисленными войсками русского генерала Петра Котляревского, завершившаяся победой русской стороны.

В заявлении КСИР подчеркивается, что целью учений является «укрепление двусторонних отношений, сотрудничество в борьбе с организованными незаконными вооруженными формированиями, обеспечение безопасности общих границ, усиление военного потенциала и расширение оборонного сотрудничества на тактическом и оперативном уровнях» между Тегераном и Баку.

КСИР выступил с заявлением, Минобороны Азербайджана пока ничего не комментирует

Ранее в воскресенье высокопоставленная азербайджанская военная делегация была принята на пограничном терминале Билесувар в Ардебиле высокопоставленными должностными лицами КСИР.

В заявлении КСИР также говорится, что в ходе визита азербайджанская делегация выразила готовность принять участие в большем количестве совместных учений, направленных на противодействие «приграничным угрозам».

Совместные учения в воскресенье стали продолжением двухдневных военно-морских учений в Каспийском море, которые прошли менее месяца назад и в которых ВМС Ирана принимали азербайджанские силы.

В военно-морских учениях, проходивших на северо-западе Ирана и получивших название AZIREX-2024, участвовали иранский эсминец Deylaman и два азербайджанских судна под лозунгом «Сотрудничество во имя мира и дружбы».

Напомним, что в прошлом году отношения между Азербайджаном и Ираном были крайне напряженными, и международные аналитики даже обсуждали риск войны между двумя странами. Корпус стражей исламской революции стягивал крупные силы к азербайджанской границе, включая район Асландуз, где сейчас проходят совместные учения, проводя один за другим масштабные маневры.

Азербайджан в ответ на военные угрозы со стороны Ирана также организовывал военные учения на берегах реки Араз, включая совместные тренинги с подразделениями армии союзной Турции.

Воинственная риторика Ирана против Азербайджана была связана с вопросом «Зангезурского коридора», открытию которого Тегеран угрожал воспрепятствовать силовым путем.

Однако с начала 2024 года между двумя соседними странами наблюдается процесс нормализации отношений, включая восстановление сотрудничества в военной сфере. За последнее время по этому направлению проведен ряд переговоров. На прошлой неделе начальник Главного управления военно-технического обеспечения Министерства обороны Азербайджана, недавно назначенный на эту должность генерал Фарид Алиев, посетил Тегеран и встретился с замначальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.

Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
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