Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе

24 ноября в приграничной с Азербайджаном иранской провинции Ардебиль, близ реки Араз, начались совместные военные учения спецподразделений двух стран. Это вторые за последний месяц азербайджано-иранские учения: сам факт их проведения свидетельствует о восстановлении партнерских отношений между Баку и Тегераном и укреплении двустороннего военного сотрудничества. И это несмотря на ощутимую напряженность, наблюдавшуюся всего год назад.

На момент написания статьи никакой информации о совместных учениях спецназовцев Министерство обороны Азербайджана не опубликовало. Позже оборонное ведомство коротко заявило о проводимых у Асландуза учениях с участием азербайджанского и иранского спецназа, что военнослужащие ознакомились с территорией проведения маневров.

В иранских источниках лишь отмечается, что четырехдневные учения под названием «Араз» проходят в районе Асландуз, расположенном недалеко от азербайджанских границ. С иранской стороны в маневрах участвуют подразделения спецназа Корпуса стражей исламской революции.

Отметим, что в историю район Асландуз вошел как место ожесточенных сражений во время русско-иранской войны. В октябре 1812 года здесь произошла битва между 30-тысячной армией Ирана под командованием наследного принца династии Каджаров Аббас-Мирзы и немногочисленными войсками русского генерала Петра Котляревского, завершившаяся победой русской стороны.

В заявлении КСИР подчеркивается, что целью учений является «укрепление двусторонних отношений, сотрудничество в борьбе с организованными незаконными вооруженными формированиями, обеспечение безопасности общих границ, усиление военного потенциала и расширение оборонного сотрудничества на тактическом и оперативном уровнях» между Тегераном и Баку.