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130 тысяч военных ждут приказа: русские готовят наступление на Запорожье

13:15 1531

Российская армия готовится к наступлению на город Запорожье, расположенный в 30 километрах от линии фронта, пишет издание The Economist со ссылкой на украинскую разведку.

Точные сроки начала операции неизвестны. Представитель разведки заявил, что в ней могут быть задействованы до 130 тысяч российских военнослужащих.

За последние два месяца войска РФ увеличили бомбардировки Запорожья ракетами и управляемыми бомбами, разрушив в городе 1500 домов. Также ожила линия фронта, где снова усилились обстрелы.

Запорожье имеет стратегическое значение для Украины — это один из трех оставшихся центров тяжелой промышленности в стране, который критически важен для выживания Украины как государства, отмечает The Economist. Город также важен и для Кремля, напоминает издание. Владимир Путин еще осенью 2022 года объявил об аннексии всей Запорожской области, хотя российская армия на тот момент контролировала только треть региона.

Не все украинские военные считают, что Россия уже готова к нападению на Запорожье. Так, полковник ВСУ Алексей Хильченко заявил изданию, что на первом этапе штурма города войска РФ планировали задействовать две дивизии (20-30 тысяч солдат), однако половину из них пришлось перенаправить в Курскую область для отражения украинского наступления.

Готовясь к российскому наступлению, ВСУ возводят новые оборонительные линии вокруг Запорожья: они включают минные поля, инженерные заграждения и конструкции из бетона и железа.

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