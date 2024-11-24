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Основатель американской ЧВК: у Украины нет шансов вернуть захваченные территории

13:24 543

Украина не сможет вернуть захваченные Россией территории на востоке страны. Такое мнение выразил бывший офицер Сил специальных операций ВМС США и основатель одной из крупнейших американских ЧВК Blackwater Эрик Принс.

«Нет никаких шансов, что Украина вернет себе (утраченные восточные), тем более Крым», - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отметив, что войну необходимо «завершить в ближайшее время».

Основатель Blackwater надеется, что избранный президент США Дональд Трамп «займется этим буквально с первого дня».

Принс также назвал «крайне безответственным» решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена разрешить использование американских ракет для ударов вглубь России. По его словам, «ответ со стороны РФ в виде запуска способной нести ядерный заряд и неуязвимой для систем противоракетной обороны баллистической ракеты продемонстрировал Западу, что это не та игра, в которую нужно дальше играть».

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Авиакатастрофа в Вильнюсе могла быть терактом
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