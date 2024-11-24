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Чеченские специалисты организовали курсы для русистов из Азербайджана

13:37 660

Учителя русского языка из Азербайджана стали участниками курсов «Учу великому», сообщают российские СМИ.

Организатором школы, которая направлена на повышение квалификации педагогов из-за рубежа, выступил фонд «Моя история» при поддержке Минпросвещения РФ. Образовательную программу для коллег из Азербайджана подготовили ведущие специалисты Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ).

В программу были включены лекции, семинары, круглые столы, тренинги и мастер-классы от русистов из российских регионов.

Для гостей организовали экскурсии в музеи Лермонтова и Толстого. Педагогов пригласили на лекцию о духовных ценностях в русской литературе, мастер-классы по интерактивным занятиям, развитию памяти и скорочтению, а также проектным технологиям при изучении русского языка. В ходе круглого стола обсудили предложения по улучшению преподавания русского языка в азербайджанских школах, вузах и организациях дополнительного образования.

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50 тысяч российских солдат пойдут на Курск
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