Чеченские специалисты организовали курсы для русистов из Азербайджана
Учителя русского языка из Азербайджана стали участниками курсов «Учу великому», сообщают российские СМИ.
Организатором школы, которая направлена на повышение квалификации педагогов из-за рубежа, выступил фонд «Моя история» при поддержке Минпросвещения РФ. Образовательную программу для коллег из Азербайджана подготовили ведущие специалисты Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ).
В программу были включены лекции, семинары, круглые столы, тренинги и мастер-классы от русистов из российских регионов.
Для гостей организовали экскурсии в музеи Лермонтова и Толстого. Педагогов пригласили на лекцию о духовных ценностях в русской литературе, мастер-классы по интерактивным занятиям, развитию памяти и скорочтению, а также проектным технологиям при изучении русского языка. В ходе круглого стола обсудили предложения по улучшению преподавания русского языка в азербайджанских школах, вузах и организациях дополнительного образования.