Усилиями украинцев горит еще один российский НПЗ

В ночь на 25 ноября украинские беспилотники атаковали Калугу, но были «уничтожены» на окраине города системами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Шапша в телеграм-канале.

По данным телеграм-каналов Baza и «Осторожно, новости», беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). При этом ВЧК-ОГПУ утверждает, что дроны ударили по нефтебазе и заводу. После атаки загорелся один из нефтяных резервуаров.

Еще одной целью беспилотников в Калужской области этой ночью был завод «Тайфун», который выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования, в том числе для ракетных комплексов, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Независимого подтверждения этой информации нет.

Согласно отчету Минобороны РФ, за ночь 25 ноября силы ПВО уничтожили и перехватили над территорией РФ 23 украинских беспилотника. Восемь дронов были сбиты над Калужской областью, семь — над Курской, пять — над Брянской, три — над Белгородской.

С начала этого года российские нефтебазы и НПЗ неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников. В результате, согласно подсчетам Reuters, в ноябре объем простаивающих нефтеперерабатывающих мощностей может вырасти до 2,7 млн тонн, а за январь—ноябрь суммарный простой достигнет 39,6 млн тонн, что на 17% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом России все труднее дается ремонт поврежденных НПЗ. Так, 13 ноября из-за поломки производственные процессы остановил «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) — четвертый в стране по объемам переработки нефти и второй по выпуску автомобильного бензина. По словам источников Reuters, на заводе сломалась установка каталитического крекинга КК-1.