Трамп с криптой не в помощь. Госдолг: 50 триллионов долларов!

Не успел Дональд Трамп официально вступить в должность президента США, а мир уже наблюдает реакцию глобального рынка на его действия и заявления. Так, он стал явно заниматься популяризацией криптовалютной повестки в медиапространстве. Чтобы понять основные причины этого, стоит обратиться к экономическому и политическому наследию, передаваемому 47-му президенту действующей администрацией Джо Байдена, и выделить ключевые аспекты. До сих пор Вашингтон никогда открыто не демонстрировал заинтересованность в криптовалюте, более того, она была здесь не в почете. А Трамп с подачи окружающих его в новой команде технологических миллиардеров настолько увлекся криптовалютой, что даже пожелал с ее помощью погасить государственный долг США. Пожелание, конечно, благое. Так он избавил бы и свою страну, и мир в целом от большой опасности. Ведь уже сейчас госдолг этой страны превышает 36 трлн долларов. А по прогнозам аналитического агентства при Конгрессе США, к 2034 году он составит и все 50 трлн долларов.

Это огромные цифры даже по меркам мировой финансовой системы, не говоря уже об отдельно взятой стране. А тут еще дефицит бюджета в Соединенных Штатах в 2024 финансовом году вырос до 1,8 трлн долларов, что стало самым высоким показателем последних десятилетий, исключая только период пандемии COVID-19. И выступление против могущества США и власти доллара в глобальной экономике стран Глобального Юга, БРИКС, ШОС... Нельзя не учитывать и существенные финансовые и политические обязательства США перед союзническими объединениями, такими как NATO, AUKUS, QUAD и т.д. Постоянного пристального внимания и затрат требуют сегодняшние горячие точки и потенциальные эскалации. Достаточно отметить ситуацию на Ближнем Востоке с Израилем, дальнейшее развитие конфликта на Украине, противостояние Китая и Тайваня. Каждой из этих проблем и в отдельности достаточно, чтобы с недоверием отнестись к высказываниям Трампа о возможности погасить госдолг страны вообще, в том числе и криптовалютой. А тут целый букет, к которому надо добавить и растущие внутренние расходы. Тут и биткоинов, которые он решил использовать в качестве резервной валюты, может не хватить – количество их все же ограничено.

«Криптовалютный опыт» Дональда Трампа невелик. Впервые он громко заявил о необходимости развития инструментов использования криптовалюты только летом текущего года на конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле. Там же рассказал о планах сделать США «биткоин-сверхдержавой» и создать стратегический запас этой криптовалюты. Помимо него на конференции выступили и ближайшие его соратники: одиозный Джон Кеннеди-младший, консервативный Джей Ди Вэнс (избранный вице-президент) и Синтия Ламмис, сенатор-республиканец от штата Вайоминг. Кстати, именно Ламмис и придала идеям Трампа официальный вид — 31 июля в Конгресс был подан проект закона S.4912 — BITCOIN Act of 2024. В нем идет речь об использовании биткоина в качестве резервного актива, наравне с золотом и иностранной валютой. Согласно основным идеям документа, Федеральная резервная система должна будет покупать до 200 тыс биткоинов в год на протяжении пяти лет и довести эту сумму до 1 млн. Авторы считают, что это пойдет на пользу американской монетарной системе, поможет поддерживать стабильный курс доллара, а госдолг США можно будет сократить вдвое к 2045 году.