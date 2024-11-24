USD 1.7000
EUR 1.7814
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!
Новость дня
Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

Трамп с криптой не в помощь. Госдолг: 50 триллионов долларов!

наш комментарий
Мамед Эфендиев, отдел экономики
13:55 193

Не успел Дональд Трамп официально вступить в должность президента США, а мир уже наблюдает реакцию глобального рынка на его действия и заявления. Так, он стал явно заниматься популяризацией криптовалютной повестки в медиапространстве. Чтобы понять основные причины этого, стоит обратиться к экономическому и политическому наследию, передаваемому 47-му президенту действующей администрацией Джо Байдена, и выделить ключевые аспекты.

До сих пор Вашингтон никогда открыто не демонстрировал заинтересованность в криптовалюте, более того, она была здесь не в почете. А Трамп с подачи окружающих его в новой команде технологических миллиардеров настолько увлекся криптовалютой, что даже пожелал с ее помощью погасить государственный долг США. Пожелание, конечно, благое. Так он избавил бы и свою страну, и мир в целом от большой опасности. Ведь уже сейчас госдолг этой страны превышает 36 трлн долларов. А по прогнозам аналитического агентства при Конгрессе США, к 2034 году он составит и все 50 трлн долларов.

Поможет ли криптовалюта Трампу уменьшить долги США?

Это огромные цифры даже по меркам мировой финансовой системы, не говоря уже об отдельно взятой стране. А тут еще дефицит бюджета в Соединенных Штатах в 2024 финансовом году вырос до 1,8 трлн долларов, что стало самым высоким показателем последних десятилетий, исключая только период пандемии COVID-19. И выступление против могущества США и власти доллара в глобальной экономике стран Глобального Юга, БРИКС, ШОС...

Нельзя не учитывать и существенные финансовые и политические обязательства США перед союзническими объединениями, такими как NATO, AUKUS, QUAD и т.д. Постоянного пристального внимания и затрат требуют сегодняшние горячие точки и потенциальные эскалации. Достаточно отметить ситуацию на Ближнем Востоке с Израилем, дальнейшее развитие конфликта на Украине, противостояние Китая и Тайваня.

Каждой из этих проблем и в отдельности достаточно, чтобы с недоверием отнестись к высказываниям Трампа о возможности погасить госдолг страны вообще, в том числе и криптовалютой. А тут целый букет, к которому надо добавить и растущие внутренние расходы. Тут и биткоинов, которые он решил использовать в качестве резервной валюты, может не хватить – количество их все же ограничено.

Синтия Ламмис внесла в Конгресс проект закона S.4912 — BITCOIN Act of 2024, в нем идет речь об использовании биткоина в качестве резервного актива, наравне с золотом и иностранной валютой

«Криптовалютный опыт» Дональда Трампа невелик. Впервые он громко заявил о необходимости развития инструментов использования криптовалюты только летом текущего года на конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле. Там же рассказал о планах сделать США «биткоин-сверхдержавой» и создать стратегический запас этой криптовалюты. Помимо него на конференции выступили и ближайшие его соратники: одиозный Джон Кеннеди-младший, консервативный Джей Ди Вэнс (избранный вице-президент) и Синтия Ламмис, сенатор-республиканец от штата Вайоминг.

Кстати, именно Ламмис и придала идеям Трампа официальный вид — 31 июля в Конгресс был подан проект закона S.4912 — BITCOIN Act of 2024. В нем идет речь об использовании биткоина в качестве резервного актива, наравне с золотом и иностранной валютой. Согласно основным идеям документа, Федеральная резервная система должна будет покупать до 200 тыс биткоинов в год на протяжении пяти лет и довести эту сумму до 1 млн. Авторы считают, что это пойдет на пользу американской монетарной системе, поможет поддерживать стабильный курс доллара, а госдолг США можно будет сократить вдвое к 2045 году.

На фоне заявлений Трампа и его сторонников биткоин уже сегодня неуправляемо растет

Подготовка к осуществлению выдвинутой идеи началась. Остается только установить, а способна ли криптовалюта решить долговую проблему США с точки зрения государственного долга и потери влияния американского доллара в мире? Теоретически это, в принципе, возможно, да и то с большой натяжкой. А вот уложиться в запланированный срок – никак, слишком большие объемы биткоина для этого должны быть приобретены правительством Соединенных Штатов.

Кроме того, на фоне заявлений Трампа и его сторонников биткоин уже сегодня экспоненциально неуправляемо растет. Это сделает саму его покупку не такой выгодной. А также это вызовет встречные риски потенциального обвала и взрыва образовавшегося спекулятивного финансового пузыря.

Настолько же нереален и второй вариант от Дональда Трампа - конфискация биткоинов в рамках борьбы с сомнительными операциями и мошенничеством. Думается, этот метод также будет не эффективен и вызовет обратный эффект. Многие держатели просто уедут из страны и выведут криптовалютные активы в более лояльные юрисдикции. И остается только гадать, откуда же возьмет Трамп столько биткоинов, чтобы за четыре года своего президентства погасить ими 36-триллионный госдолг. Который к тому же к тому времени может и вырасти. Да и времени у него впереди всего четыре года, а замахнулся на все 20 лет. Впереди еще пять президентских выборов, и неизвестно еще, будут ли они продолжать его криптополитику.

Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
12:53 1411
Алиев укрепляется в «группе большинства»
Алиев укрепляется в «группе большинства» заметки на полях; все еще актуально
00:16 6357
130 тысяч военных ждут приказа: русские готовят наступление на Запорожье
130 тысяч военных ждут приказа: русские готовят наступление на Запорожье
13:15 1541
50 тысяч российских солдат пойдут на Курск
50 тысяч российских солдат пойдут на Курск
11:57 2914
Бунт русского патриота против Путина
Бунт русского патриота против Путина
24 ноября 2024, 22:10 13446
Учения азербайджанского и иранского спецназа
Учения азербайджанского и иранского спецназа фото
12:41 906
Европа все-таки отправит войска в Украину?
Европа все-таки отправит войска в Украину?
12:18 1984
Авиакатастрофа в Вильнюсе могла быть терактом
Авиакатастрофа в Вильнюсе могла быть терактом видео; обновлено 12:08
12:08 6454
Сорвет ли Трамп «Бакинское соглашение»?
Сорвет ли Трамп «Бакинское соглашение»? Директор Вашингтонского центра отвечает haqqin.az; все еще актуально
24 ноября 2024, 19:28 7346
Кого Европа боится больше: Путина или Трампа?
Кого Европа боится больше: Путина или Трампа? главный вопрос; все еще актуально
24 ноября 2024, 17:12 4852
Турция отворачивается от России, Китая и Индии
Турция отворачивается от России, Китая и Индии новый поворот; все еще актуально
24 ноября 2024, 15:56 10525

ЭТО ВАЖНО

Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
12:53 1411
Алиев укрепляется в «группе большинства»
Алиев укрепляется в «группе большинства» заметки на полях; все еще актуально
00:16 6357
130 тысяч военных ждут приказа: русские готовят наступление на Запорожье
130 тысяч военных ждут приказа: русские готовят наступление на Запорожье
13:15 1541
50 тысяч российских солдат пойдут на Курск
50 тысяч российских солдат пойдут на Курск
11:57 2914
Бунт русского патриота против Путина
Бунт русского патриота против Путина
24 ноября 2024, 22:10 13446
Учения азербайджанского и иранского спецназа
Учения азербайджанского и иранского спецназа фото
12:41 906
Европа все-таки отправит войска в Украину?
Европа все-таки отправит войска в Украину?
12:18 1984
Авиакатастрофа в Вильнюсе могла быть терактом
Авиакатастрофа в Вильнюсе могла быть терактом видео; обновлено 12:08
12:08 6454
Сорвет ли Трамп «Бакинское соглашение»?
Сорвет ли Трамп «Бакинское соглашение»? Директор Вашингтонского центра отвечает haqqin.az; все еще актуально
24 ноября 2024, 19:28 7346
Кого Европа боится больше: Путина или Трампа?
Кого Европа боится больше: Путина или Трампа? главный вопрос; все еще актуально
24 ноября 2024, 17:12 4852
Турция отворачивается от России, Китая и Индии
Турция отворачивается от России, Китая и Индии новый поворот; все еще актуально
24 ноября 2024, 15:56 10525
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться