В России полетели головы из-за провала гражданской авиации

Российские власти запускают «чистку» топ-менеджеров в авиаотрасли, которая провалила план Кремля по строительству отечественных гражданских самолетов на замену западным.

В понедельник Объединенная авиастроительная корпорация объявила об отставках сразу двух директоров крупнейших авиазаводов, от которых власти ждали роста выпуска лайнеров до рекордных с советских времен уровней.

Свои должности покидают гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев. Руководить «Яковлевым» теперь будет лично гендиректор ОАК Вадим Бадеха, а руководство АО «Туполев» доверено замгендиректора компании по гособоронзаказу Александру Бобрышеву. Перестановки связаны с необходимостью «своевременной сертификации и запуска серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров», сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ОАК.

Источник «Ъ» в авиапроме рассказал, что Богинский был уволен по указанию премьера Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации».

Амбициозный план, который подготовило правительство, обещая в кратчайшие сроки воссоздать отечественный авиапром, предполагал, что уже в этом году в России будет выпущено 40 гражданских лайнеров. К 2026 году объемы производства требовалось нарастить до 120 самолетов в год, к 2028 году — до 200, а в 2030-м выйти на планку в 230 лайнеров ежегодно, что стало бы максимумом со второй половины 1970-х.