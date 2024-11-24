Папуашвили снова возглавит парламент Грузии. А оппозиция протестует

В первой сессии новоизбранного парламента Грузии приняли участие только депутаты от партии власти.

На пост председателя парламента Грузии избран Шалва Папуашвили. Его кандидатуру поддержали 88 депутатов от партии «Грузинская мечта».

В рамках заседания была создана единственная фракция – «Грузинская мечта». Ее будут представлять 80 членов, а возглавит ее Мамука Мдинарадзе.

Парламент Грузии XI созыва, сформированный по итогам парламентских выборов, в понедельник проводит свое первое заседание. В зале заседания присутствуют лишь 88 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», так как представители оппозиционных партий отказываются признавать результаты парламентских выборов и объявили о решении бойкотировать работу законодательного органа.

Параллельно заседанию у стен парламента на проспекте Руставели проходит митинг, организованный оппозицией.