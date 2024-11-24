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У берегов Египта затонуло судно с туристами

14:55 964

Судно Sea Story, отправившееся в пятидневный дайв-тур, пропало в понедельник в Красном море у берегов Египта, несколько человек спасены, сообщают местные СМИ.

«Судно Sea Story вышло из порта курорта Порт-Галиб 24 ноября и должно было вернуться в Хургаду 29 ноября, на борту находился 31 турист-дайвер и 14 членов экипажа. В 5:30 утра в понедельник спасатели получили сигнал о том, что судно терпит бедствие к северу от курорта Марса-Алам на западном побережье Красного моря, после чего связь с ним прекратилась», - говорится в сообщении.

Губернатор провинции Красное море генерал-майор Амр Ханафи сообщил, что в результате поисковой операции с участием вертолета и военно-морских сил Египта удалось найти несколько человек в море и отправить их в ближайшие больницы. Поисковые работы продолжаются. Число выживших и пропавших без вести пока неизвестно. Находившиеся на судне туристы были разных национальностей.

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