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Хаменеи рассказал, что делать с Нетаньяху

15:11 650

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху необходимо приговорить к смертной казни.

«То, что сионистский режим совершил в Газе и Ливане — это не победа, это военное преступление. Выдан ордер на их арест; этого недостаточно! Должен быть вынесен смертный приговор Нетаньяху и преступным лидерам этого режима», - сказал он.

21 ноября МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. По мнению МУС, оба они несут «уголовную ответственность за такие преступления, как убийства, преследования и другие бесчеловечные деяния, а также за умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны».

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