Ультраправый политик Кэлин Джорджеску, лидирующий на президентских выборах в Румынии, заявил, что "не имеет связей" с Россией, но "тянется к русской культуре".

Джорджеску заявил, что Румынии "пошли бы на пользу" хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира — Китаем, США, Россией".

Ранее кандидат не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.

"Румыния не может игнорировать подобное (серьезные последствия военных конфликтов в регионе), потому что она вообще ни к чему не готова. Шанс Румынии — это российская мудрость", — открыто говорит Джорджеску.

Он также назвал события в Украине "примером защиты Россией своих граждан": "Россия умеет защищать своих граждан — и, наверное, пример Крыма будет воспринят буквально для региона Донбасса. Россия чрезвычайно хорошо подготовлена, не думаю, что она попадет в ловушку разжигания конфликта, но в то же время она не подведет себя в случае эскалации ситуации. Русские — лучшие шахматисты в мире — и останутся таковыми — и они знают, когда расставлена ловушка".

Джорджеску еще до начала избирательной кампании хорошо отзывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лидером среди лидеров".

"Владимир Путин — человек, который любит свою страну. Это человек, который, с моей точки зрения, очень хорошо знает дипломатические аспекты, владеет ими и окружен очень хорошими профессионалами", — считает кандидат на пост главы Румынии.

Джорджеску рассчитывает в случае победы на выборах президента уделять внимание не помощи Украине, а проблемам самой Румынии.

"Я борюсь за должность президента Румынии, а не Украины. У нас есть более серьезные проблемы, чем война в Украине: 20% румын живут в бедности! У нас тысячи наркоманов. Это реальные проблемы. И я буду ими заниматься", — подытожил Джорджеску.