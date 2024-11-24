Возможный президент Румынии оказался поклонником Путина
Ультраправый политик Кэлин Джорджеску, лидирующий на президентских выборах в Румынии, заявил, что "не имеет связей" с Россией, но "тянется к русской культуре".
Джорджеску заявил, что Румынии "пошли бы на пользу" хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира — Китаем, США, Россией".
Ранее кандидат не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.
"Румыния не может игнорировать подобное (серьезные последствия военных конфликтов в регионе), потому что она вообще ни к чему не готова. Шанс Румынии — это российская мудрость", — открыто говорит Джорджеску.
Он также назвал события в Украине "примером защиты Россией своих граждан": "Россия умеет защищать своих граждан — и, наверное, пример Крыма будет воспринят буквально для региона Донбасса. Россия чрезвычайно хорошо подготовлена, не думаю, что она попадет в ловушку разжигания конфликта, но в то же время она не подведет себя в случае эскалации ситуации. Русские — лучшие шахматисты в мире — и останутся таковыми — и они знают, когда расставлена ловушка".
Джорджеску еще до начала избирательной кампании хорошо отзывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лидером среди лидеров".
"Владимир Путин — человек, который любит свою страну. Это человек, который, с моей точки зрения, очень хорошо знает дипломатические аспекты, владеет ими и окружен очень хорошими профессионалами", — считает кандидат на пост главы Румынии.
Джорджеску рассчитывает в случае победы на выборах президента уделять внимание не помощи Украине, а проблемам самой Румынии.
"Я борюсь за должность президента Румынии, а не Украины. У нас есть более серьезные проблемы, чем война в Украине: 20% румын живут в бедности! У нас тысячи наркоманов. Это реальные проблемы. И я буду ими заниматься", — подытожил Джорджеску.
*** 15:12
Ультраправый политик Кэлин Джорджеску лидирует в первом туре выборов президента Румынии с 22,91% после подсчета 99,94% голосов, сообщал ЦИК страны утром в понедельник, 25 ноября.
На втором месте Елена Ласкони из либеральной партии «Союз спасения Румынии» (19,17%). Третий результат - 19,16% - у социал-демократа и премьер-министра Румынии Марчелп Чолаку, которому прочили победу экзитполы. Замыкает четверку лидеров крайне правый кандидат Джордже Симион с 13,87% голосов.
Кэлин Джорджеску ранее состоял в ультраправой националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR), которая выступает за объединение Румынии и Молдовы и чей лидер Джордже Симион получил на выборах около 13% голосов.
«Сегодняшнее голосование – это молитва за нацию, – написал Джорджеску в воскресенье в Facebook. – Я проголосовал за обиженных, униженных, за тех, кто чувствует себя неважным в этом мире… именно они и важны!»
В Румынии глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, является Верховным командующим вооруженными силами и участвует в контроле над разведслужбами.
Второй тур выборов назначен на 8 декабря.