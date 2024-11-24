USD 1.7000
EUR 1.7814
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!
Новость дня
Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone и Modern Construction Group подписали важное соглашение

15:20 521

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone (SW AFEZCO) подписала с Modern Construction Group важное соглашение о проектировании и строительстве, что стало значимым событием в развитии грузовой деревни Silk Way Cargo Village. Этот современный проект будет реализован в свободной экономической зоне Алят (СЭЗ Алят), подчеркивая стремление Азербайджана стать глобальным центром логистики и грузовых перевозок.

Modern Construction Group спроектирует и построит три ключевых объекта, которые станут частью грузовой деревни Silk Way Cargo Village: грузовой терминал, офисное здание Silk Way и помещение для совместного использования экспедиторскими компаниями. Соглашение предусматривает соответствие этих новейших объектов современным международным стандартам зеленой и устойчивой инфраструктуры.

Проект отражает стремление SW AFEZCO к продвижению инновационных и эффективных решений в авиационной и логистической сферах, содействуя устойчивому развитию и укреплению региональных связей.

«Данное соглашение является переходным шагом на пути к закреплению за Азербайджаном статуса ведущего глобального логистического хаба», — заявил Джавад Дбила, управляющий директор SW AFEZCO: «Полностью автоматизированный грузовой терминал площадью 30 000 квадратных метров, крупнейший в Каспийском регионе, установит новые стандарты устойчивого строительства и усилит торговые связи между Европой и Азией, закрепляя стратегическую роль Азербайджана в глобальной логистической сети».

В свою очередь, Ариф Гулиев, директор Modern Construction Group, отметил: «Для нас большая честь сотрудничать с Silk Way AFEZCO в этом трансформационном проекте. Наш опыт в реализации сложных инфраструктурных проектов гарантирует, что Silk Way Cargo Village станет ключевым элементом логистической экосистемы Азербайджана».

Проект планируется завершить к июлю 2026 года, что подчеркнет стратегическое значение AFEZ в развитии международной торговли и связей.

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone (SW AFEZCO) – это самостоятельное подразделение Silk Way Group, занимающееся развитием устойчивой авиационной и логистической инфраструктуры в свободной экономической зоне Алят. Компания была создана для управления такими трансформационными проектами, как «зеленый» аэропорт и грузовая деревня. SW AFEZCO интегрирует передовые устойчивые технологии и инновационные логистические решения, чтобы закрепить за Азербайджаном статус ведущего транзитного узла. Инициативы компании соответствуют национальным и международным стандартам, способствуя экономическому росту и экологической ответственности.

Modern Construction Group

MCG – компания с почти 30-летним опытом работы как на локальных, так и на международных рынках, успешно реализовавшая более 100 проектов, соответствующих высочайшим мировым стандартам. Команда высококвалифицированных специалистов компании предоставляет полностью интегрированные услуги в области проектирования и строительства для различных отраслей. От стратегического планирования и архитектуры до инженерии, промышленного и гражданского строительства — MCG предлагает комплексные решения, адаптированные к проектам любого масштаба.

MCG успешно завершает проекты в срок и в рамках бюджета благодаря передовым методам управления строительством, новейшим технологиям, инновационным подходам и опыту своих высококлассных специалистов. Портфолио компании включает сотрудничество с ведущими мировыми организациями, такими как BP, Tecnimont, Técnicas Reunidas, SOCAR, Halliburton, Schlumberger, AZANS, Israel Shipyards, AZFEN и Saipem. MCG олицетворяет синергию опыта, инноваций и совершенства, что позволяет команде реализовывать даже самые сложные проекты с высокой точностью и непревзойденным качеством.

Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе все еще актуально
12:53 2524
В Гяндже рассмотрят громкое дело
В Гяндже рассмотрят громкое дело
15:30 420
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
14:24 2754
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
14:46 1610
Микаил Джаббаров утверждает, что зависимость от нефти снизилась
Микаил Джаббаров утверждает, что зависимость от нефти снизилась
14:41 931
Трамп с криптой не в помощь. Госдолг: 50 триллионов долларов!
Трамп с криптой не в помощь. Госдолг: 50 триллионов долларов! наш комментарий
13:55 1527
Алиев укрепляется в «группе большинства»
Алиев укрепляется в «группе большинства» заметки на полях; все еще актуально
00:16 6694
130 тысяч военных ждут приказа: русские готовят наступление на Запорожье
130 тысяч военных ждут приказа: русские готовят наступление на Запорожье
13:15 3105
50 тысяч российских солдат пойдут на Курск
50 тысяч российских солдат пойдут на Курск
11:57 4039
Бунт русского патриота против Путина
Бунт русского патриота против Путина
24 ноября 2024, 22:10 14045
Учения азербайджанского и иранского спецназа
Учения азербайджанского и иранского спецназа фото
12:41 1475

ЭТО ВАЖНО

Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе все еще актуально
12:53 2524
В Гяндже рассмотрят громкое дело
В Гяндже рассмотрят громкое дело
15:30 420
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
14:24 2754
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
14:46 1610
Микаил Джаббаров утверждает, что зависимость от нефти снизилась
Микаил Джаббаров утверждает, что зависимость от нефти снизилась
14:41 931
Трамп с криптой не в помощь. Госдолг: 50 триллионов долларов!
Трамп с криптой не в помощь. Госдолг: 50 триллионов долларов! наш комментарий
13:55 1527
Алиев укрепляется в «группе большинства»
Алиев укрепляется в «группе большинства» заметки на полях; все еще актуально
00:16 6694
130 тысяч военных ждут приказа: русские готовят наступление на Запорожье
130 тысяч военных ждут приказа: русские готовят наступление на Запорожье
13:15 3105
50 тысяч российских солдат пойдут на Курск
50 тысяч российских солдат пойдут на Курск
11:57 4039
Бунт русского патриота против Путина
Бунт русского патриота против Путина
24 ноября 2024, 22:10 14045
Учения азербайджанского и иранского спецназа
Учения азербайджанского и иранского спецназа фото
12:41 1475
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться