В Гяндже рассмотрят громкое дело

В сообщении говорится, что завершилось предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании выявленных Государственным таможенным комитетом фактов контрабанды, совершенной отдельными лицами и участвовавшими в ней должностными лицами.

В суд направлено уголовное дело преступной группировки, в состав которой входят и должностные лица, возбужденное по факту контрабанды и других тяжких преступлений, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе следствия были выявлены основания для подозрения в том, что граждане Азербайджана, являющиеся членами организованной преступной группировки – фактические руководители ООО Karvan 313 и Tvins Тельман Ибрагимов и Ариф Рзаев, бывший сотрудник таможни Тевеккюль Байрамов, а также Шахин Солтанов, водитель Ровшан Ибрагимов, гражданин Турецкой Республики Шенер Бильги и другие, в то время как должны были задекларировать на основании таможенных документов и маркировать различными акцизными марками предназначенные для экспорта товары на общую сумму более 17 миллионов манатов, ввезенные на территорию страны примерно 60 транспортными средствами, и вывезти их по назначению в другую страну, в 2023-2024 годах с нарушением маршрута заменяли эти товары медью и другими драгоценными металлами, а затем перевозили их через таможенный пост «Гырмызы Кёрпю» на территорию Грузии.

Также были выявлены основания для подозрения в том, что инспектор Бакинского главного таможенного управления Тураб Насиров и инспектор Сумгаитского таможенного управления Эльмир Мамедов в обмен на создание условий для совершения указанных противоправных действий получили от этих лиц взятки различными способами, а экс-начальник Товузского таможенного управления Эльчин Шабанов и экс-начальник таможенного поста «Гырмызы Кёрпю» этого управления Васиф Абиев, не организовав службу должным образом, проявили пренебрежительное отношение к таким случаям.

На основании собранных доказательств Эльмиру Мамедову, Турабу Насирову, Васифу Абиеву, Эльчину Шабанову, Тельману Ибрагимову, Арифу Рзаеву, Тевеккюлю Байрамову, Шахину Солтанову и Ровшану Ибрагимову было предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Решением суда в отношении Тураба Насирова, Эльмира Мамедова, Тельмана Ибрагимова, Арифа Рзаева, Ровшана Ибрагимова, Тевеккюля Байрамова и Шахина Солтанова была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Васифа Абиева и Эльчина Шабанова – мера пресечения в виде передачи под надзор полиции и отстранения от должности, в отношении Шенера Бильги решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, он объявлен в розыск.

Кроме того, в отношении ООО Karvan 313 и Tvins начато исполнение по применению уголовных мер, предусмотренных соответствующими статьями УК.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.