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Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
15:34 836

После заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посол России в Ереване Сергей Копыркин также «развеял надежды» на скорое достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как уже сообщалось, в интервью газете «Известия» российский дипломат повторил тезис Москвы: достижение взаимоприемлемых компромиссов между Ереваном и Баку — это «сложный и длительный процесс». Он также подчеркнул, что «мир возможен исключительно в рамках трехсторонних соглашений с участием России».

Копыркин повторил тезис Москвы: достижение взаимоприемлемых компромиссов между Ереваном и Баку — «сложный и длительный процесс»

«Хорошо видим, что достижение взаимоприемлемых компромиссов между Ереваном и Баку — процесс непростой и требующий времени с учетом предшествующих событий с момента распада СССР. Россия неизменно готова предоставить нашим армянским и азербайджанским партнерам помощь в урегулировании двусторонних отношений, следуя духу и букве комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов. Формы и объемы такого содействия выбирать самим переговаривающимся сторонам», — сказал посол.

Следует отметить, что невозможность скорого достижения мира была озвучена министром иностранных дел Сергеем Лавровым в начале ноября, в то время как наблюдалось заметное оживление прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией. Именно тогда звучали заявления о том, что стороны согласовали 80–90 процентов текста соглашения. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва «приветствует» значительный прогресс, достигнутый в рамках азербайджано-армянского мирного процесса, но, «учитывая многолетнюю вражду, военные действия и жертвы с обеих сторон, в Москве понимают, насколько непросто Баку и Еревану добиться подвижек в нормализации».

Лавров добавил, что «все это [достижение мира] требует не только значительных усилий сторон в поиске взаимоприемлемых решений, но и времени».

На Смоленской твердят о невозможности скорого достижения мира между Баку и Ереваном

Совершенно очевидно, что заявления российских дипломатов о том, что мир между Азербайджаном и Арменией находится «очень далеко», не основаны на аналитических выводах о ходе переговоров. Это не результат анализа ситуации, а именно желаемый для Москвы итог. Иными словами, Кремль намекает, что не желает видеть, чтобы прямые переговоры между сторонами, проходящие при прямой или косвенной поддержке Запада, привели к соглашению в ближайшей перспективе. И более того, воспринимает это как «угрозу своим интересам».

Так, заявляя, что достижение мира потребует длительного времени, Лавров одновременно подчеркнул, что «попытки коллективного Запада вытеснить Россию из процесса урегулирования отношений между Баку и Ереваном» лишь «усиливают угрозы безопасности в регионе».

Таким образом, регулярно повторяемые российскими дипломатами тезисы все яснее раскрывают курс Москвы. Суть этого курса заключается в том, чтобы отсрочить достижение мира между Баку и Ереваном «для последующих поколений» (в свое время российские официальные лица заявляли, что решение «карабахского вопроса» после 44-дневной войны также следует оставить «для будущих поколений» — прим. ред.). Кроме того, если мир когда-либо будет достигнут, то исключительно с участием Москвы.

Пашинян готов к компромиссу с Азербайджаном

Между тем мир между Баку и Ереваном, как результат прямых переговоров без посредников, сейчас видится весьма осязаемым. Это регулярно подтверждается официальными лицами с обеих сторон. Основное препятствие заключается в необходимости исключить из Конституции Армении преамбулу, которая может создать правовые основания для территориальных претензий к Азербайджану. Видно, что под давлением Баку  Ереван ищет пути решения данной проблемы.

Кроме того, увеличиваются шансы согласования других пунктов проекта мирного соглашения. Одним из таких пунктов является требование Баку об отсутствии наблюдателей третьих сторон (в данном случае наблюдателей Европейского союза — прим. ред.) на азербайджано-армянской границе. На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции заявил о готовности к компромиссу по данному вопросу.

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