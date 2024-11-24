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Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы

Инара Рафикгызы, судебный репортер
15:48 217

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника финансовой службы Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии, подведомственного Министерству обороны, полковника-лейтенанта Рашада Меликзаде.

Как стало известно haqqin.az, на состоявшемся сегодня заседании под председательством судьи Рафика Абасова был зачитан приговор. Согласно вердикту суда, Рашад Меликзаде приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Арестованное имущество стоимостью около 2 миллионов манатов конфисковано в качестве возмещения ущерба государству.

Напомним, что Рашад Меликзаде заведовал финансовыми делами Учебно-тренировочного центра, известного как «Сальянские казармы». Он был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности 26 сентября 2022 года, решением Бакинского военного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. Меликзаде предъявили обвинение по статьям 179.4 и 313 УК Азербайджана. Он обвиняется в хищении на 9.369.411,09 маната.

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