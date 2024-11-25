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«Искандером» по центру Одессы: разрушения и пострадавшие

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16:07 1603

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате российского удара по Одессе, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По предварительным данным, утром 25 ноября российские военные нанесли удар по центру города баллистической ракетой «Искандер-М». Пострадавших госпитализировали, одна женщина находится в тяжелом состоянии, заявил глава областной администрации Олег Кипер.

В ходе обстрела повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, медицинское учреждение, офисные помещения, торговые объекты и автотранспорт. «Также повреждены два учебных заведения — школа и спортивный зал университета. Там выбиты окна и двери. К счастью, педагоги и учащиеся в момент удара были в укрытиях», — пишет Кипер в своем телеграм-канале.

Местная прокуратура открыла расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

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