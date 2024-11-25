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На блогера Варламова завели дело

16:14 1485

В отношении известного российского блогера Ильи Варламова возбудили уголовное дело по статье об «уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах» (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Еще в сентябре ведомство инициировало уголовное преследование Варламова, поскольку на него дважды в течение года составлялись административные протоколы о «нарушении порядка деятельности иностранного агента» (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). В своих социальных сетях он не отмечает, что посты написаны «иноагентом», как того требует российское законодательство.

Блогер живет за пределами России. У его YouTube-канала varlamov более 5 млн подписчиков. В марте 2023 года Минюст внес его в список «иностранных агентов».

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