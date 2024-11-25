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Прокурор требует приговорить бизнесмена Шахана к 13 годам

Инара Рафикгызы
16:26 874

В Баку продолжается судебный процесс по делу бывшего директора представительства компании Thales International Western Counties B.V. в Азербайджане, гражданина Турции Мехмета Шахана.

Как передает корреспондент haqqin.az, гособвинитель Бабахан Гасаналиев запросил 13 лет лишения свободы для турецкого бизнесмена.

Адвокат обвиняемого, выступив в суде, попросил вынести справедливое решение, настаивая на отсутствии состава преступления в действиях своего подзащитного.

Судебный процесс продолжится 3 декабря.

Согласно обвинительному акту, Мехмет Шахан, занимавший должность директора представительства компании Thales International Western Counties B.V. в Азербайджане, отмывал деньги компании, заключая фиктивные договоры на оказание услуг с различными компаниями. Общая сумма хищений оценивается в 8 миллионов 860 тысяч манатов. Сам подсудимый свою вину категорически отрицает и заявляет, что его подставили. Мехмету Шахану было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

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