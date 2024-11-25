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Останется ли миссия Евросоюза в Армении?

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Пока нет решения о продлении сроков миссии Евросоюза в Армении, заявил армянским СМИ Марек Куберски, советник главы наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркуса Риттера.

«Мы работаем над этим. Наши брюссельские партнеры готовят его, консультируясь со столицами всех стран ЕС, поскольку решение будет принято всеми 27 членами Евросоюза. У нас уже были консультации с властями Армении в Ереване, с армянскими организациями гражданского общества. Наш мандат истекает 19 февраля следующего года, поэтому нам нужно принять решение о том, что мы будем делать дальше», - сказал Куберски.

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