Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
Пока нет решения о продлении сроков миссии Евросоюза в Армении, заявил армянским СМИ Марек Куберски, советник главы наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркуса Риттера.
«Мы работаем над этим. Наши брюссельские партнеры готовят его, консультируясь со столицами всех стран ЕС, поскольку решение будет принято всеми 27 членами Евросоюза. У нас уже были консультации с властями Армении в Ереване, с армянскими организациями гражданского общества. Наш мандат истекает 19 февраля следующего года, поэтому нам нужно принять решение о том, что мы будем делать дальше», - сказал Куберски.