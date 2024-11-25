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Убийство бизнесмена Бабаева раскрыли спустя 31 год

16:48 1102

В Баку правоохранительные органы раскрыли умышленное убийство, совершенное 31 год назад, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных прокуратурой и Управлением полиции Низаминского района Баку, раскрыто убийство предпринимателя Али-Искендера Бабаева. Его застрелили в своем автомобиле в феврале 1993 года.

Установлено, что 22-летний Айдын Гилилов встретился с 37-летним Али-Искендером Бабаевым возле дома №84 по улице Шарифли. Во время разговора в автомобиле ГАЗ-24 между ними возник спор на почве личных отношений. Гилилов выстрелил дважды из нагана, убив Бабаева.

22 ноября 2024 года Айдын Гилилов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.

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