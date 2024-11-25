Выпускникам совместной программы UNEC и Университета Западной Македонии вручили дипломы

В Баку состоялся торжественный День выпускника для очередных выпускников, завершивших совместную магистерскую программу Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и Университета Западной Македонии (Греция).

В Дне выпускника, состоявшемся в Греции, приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, ректор Университета Западной Македонии профессор Теодорос Теодулидис, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов, советник министра науки и образования Ниджат Мамедли, депутат парламента Греции Теофанис Папас, заместитель губернатора Западной Македонии Дмитрий Саввопулос, мэр города Кастории Иоаннис Коренцидис, другие официальные лица.

В этом году совместную магистерскую программу двух вузов, которая действует уже 8 лет, окончили 67 человек.