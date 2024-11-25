Выпускникам совместной программы UNEC и Университета Западной Македонии вручили дипломы
В Баку состоялся торжественный День выпускника для очередных выпускников, завершивших совместную магистерскую программу Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и Университета Западной Македонии (Греция).
В Дне выпускника, состоявшемся в Греции, приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, ректор Университета Западной Македонии профессор Теодорос Теодулидис, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов, советник министра науки и образования Ниджат Мамедли, депутат парламента Греции Теофанис Папас, заместитель губернатора Западной Македонии Дмитрий Саввопулос, мэр города Кастории Иоаннис Коренцидис, другие официальные лица.
В этом году совместную магистерскую программу двух вузов, которая действует уже 8 лет, окончили 67 человек.
Выступившие на Дне выпускника отметили, что совместная дипломная программа «Менеджмент и транспортировка нефти и газа» имеет большое значение в укреплении научных, образовательных и социальных связей между Азербайджаном и Грецией. Они отметили, что реализация подготовки специалистов в стране, являющейся членом Европейского союза, является не только успехом UNEC, но и наглядным примером экспорта услуг высшего образования Азербайджана в Европейский союз.
После выступлений состоялась торжественная церемония принятия присяги выпускников.
Выпускникам были вручены совместные дипломы, подписанные ректором UNEC профессором Адалатом Мурадовым и ректором Университета Западной Македонии профессором Теодоросом Теодулидисом.