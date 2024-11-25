USD 1.7000
EUR 1.7814
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!
Новость дня
Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

Выпускникам совместной программы UNEC и Университета Западной Македонии вручили дипломы

16:55 235

В Баку состоялся торжественный День выпускника для очередных выпускников, завершивших совместную магистерскую программу Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и Университета Западной Македонии (Греция).

В Дне выпускника, состоявшемся в Греции, приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, ректор Университета Западной Македонии профессор Теодорос Теодулидис, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов, советник министра науки и образования Ниджат Мамедли, депутат парламента Греции Теофанис Папас,  заместитель губернатора Западной Македонии Дмитрий Саввопулос, мэр города Кастории Иоаннис Коренцидис, другие официальные лица.

В этом году совместную магистерскую программу двух вузов, которая действует уже 8 лет, окончили 67 человек.

Выступившие на Дне выпускника отметили, что совместная дипломная программа «Менеджмент и транспортировка нефти и газа» имеет большое значение в укреплении научных, образовательных и социальных связей между Азербайджаном и Грецией. Они отметили, что реализация подготовки специалистов в стране, являющейся членом Европейского союза, является не только успехом UNEC, но и наглядным примером экспорта услуг высшего образования Азербайджана в Европейский союз.

После выступлений состоялась торжественная церемония принятия присяги выпускников.

Выпускникам были вручены совместные дипломы, подписанные ректором UNEC профессором Адалатом Мурадовым и ректором Университета Западной Македонии профессором Теодоросом Теодулидисом.

Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы обновлено
17:34 1336
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
17:25 528
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
16:41 1019
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
15:48 1981
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
15:34 4231
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе все еще актуально
12:53 3092
В Гяндже рассмотрят громкое дело
В Гяндже рассмотрят громкое дело
15:30 1810
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями новость дополнена
14:24 5424
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
14:46 3088
Микаил Джаббаров утверждает, что зависимость от нефти снизилась
Микаил Джаббаров утверждает, что зависимость от нефти снизилась
14:41 1605
Трамп с криптой не в помощь. Госдолг: 50 триллионов долларов!
Трамп с криптой не в помощь. Госдолг: 50 триллионов долларов! наш комментарий
13:55 2163

ЭТО ВАЖНО

Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы обновлено
17:34 1336
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
17:25 528
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
16:41 1019
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
15:48 1981
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
15:34 4231
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе все еще актуально
12:53 3092
В Гяндже рассмотрят громкое дело
В Гяндже рассмотрят громкое дело
15:30 1810
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями новость дополнена
14:24 5424
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
14:46 3088
Микаил Джаббаров утверждает, что зависимость от нефти снизилась
Микаил Джаббаров утверждает, что зависимость от нефти снизилась
14:41 1605
Трамп с криптой не в помощь. Госдолг: 50 триллионов долларов!
Трамп с криптой не в помощь. Госдолг: 50 триллионов долларов! наш комментарий
13:55 2163
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться