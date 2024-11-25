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Крупномасштабные санкции против теневого флота России

17:42 1111

Великобритания вводит крупномасштабный пакет санкций против российского теневого флота, в санкционном списке 30 судов. Об этом заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Лэмми.

Как сообщает Reuters, Лэмми заявил, что меры, анонсируемые Лондоном, представляют собой самый большой пакет санкций против российского теневого флота — кораблей, которые, как подчеркивает Великобритания, используются для обхода введенных странами Запада ограничений в отношении российской нефти. МИД Великобритании пояснил, что суда, внесенные в санкционный список, в прошлом году перевезли нефть и нефтепродукты на миллиарды фунтов стерлингов и что благодаря новым мерам количество нефтяных танкеров, находящихся под санкциями Великобритании, составит 73.

Великобритания также заявила, что санкциям подвергнуты две российские страховые компании, «АльфаСтрахование» и ВСК.

Лэмми также призвал союзников по «Большой семерке» оказать Украине поддержку — в частности, в сфере военных поставок — в той мере, в какой это необходимо. Перед открытием совещания министров иностранных дел стран G7 в Италии Лэмми выразил уверенность в том, что Киев получит «средства, военную технику и снаряжение, чтобы пережить 2025 год».

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