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Евросоюз признает: помощь Украине недостаточна, впереди суровая зима

17:48 636

Евросоюзу, несмотря на огромную поддержку Украины, все-таки не удалось обеспечить ее достаточными ресурсами в противостоянии с Россией, признал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он опубликовал в своем блоге статью, в которой подводит итог своему мандату главы дипломатии ЕС, истекающему в ноябре.

«Мы продолжили нашу финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Сейчас мы выделили 122 млрд евро на эти цели, включая 45 млрд евро на военную поддержку. Мы также недавно решили использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы гарантировать эту помощь Украине в будущем», - написал он.

«Но, несмотря на все это, нам не удалось предоставить Украине достаточно ресурсов для защиты... Зима будет очень суровой для украинцев, с массовыми отключениями электроэнергии. Нам также не удалось оказать Украине достаточной поддержки особенно в плане боеприпасов», - продолжил дипломат.

По мнению Борреля, война в Украине «представляет собой экзистенциальную угрозу для ЕС». Это, считает он, ведет к разрушению «мирового порядка в глобальном масштабе».

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