В НАТО призвали западные компании готовиться к войне

Руководство крупнейших западных компаний должно быть готово к условиям войны и соответствующим образом настроить свои производственные и распределительные линии, чтобы стать менее уязвимыми для шантажа со стороны России и Китая. Так заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, слова которого приводит Reuters.

«Если мы сможем обеспечить доставку всех жизненно важных услуг и товаров в любых условиях, это станет ключевой частью нашей сдерживающей силы», — заявил Бауэр.

По его словам, сдерживание противника включает не только военные возможности, но и использование всех доступных инструментов в условиях войны. «Мы видим это на примере растущего числа актов саботажа, а Европа ощутила это на себе в связи с поставками энергии…» - отметил он.

Бауэр указал на сильную зависимость западных стран от поставок из Китая, где производится 60% всех редкоземельных материалов и обрабатывается 90%. По словам адмирала, химические компоненты для седативных средств, антибиотиков, противовоспалительных препаратов и медикаментов для лечения гипотонии также поступают из Китая. «Мы наивны, если думаем, что Коммунистическая партия никогда не использует эту власть. Руководители бизнеса в Европе и Америке должны понять, что коммерческие решения, которые они принимают, имеют стратегические последствия для безопасности их стран. Бизнес должен быть готов к сценарию войны и адаптировать свои производственные и распределительные цепочки», - подчеркнул Бауэр.