USD 1.7000
EUR 1.7814
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

В НАТО призвали западные компании готовиться к войне

17:57 1133

Руководство крупнейших западных компаний должно быть готово к условиям войны и соответствующим образом настроить свои производственные и распределительные линии, чтобы стать менее уязвимыми для шантажа со стороны России и Китая. Так заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, слова которого приводит Reuters.

«Если мы сможем обеспечить доставку всех жизненно важных услуг и товаров в любых условиях, это станет ключевой частью нашей сдерживающей силы», — заявил Бауэр.

По его словам, сдерживание противника включает не только военные возможности, но и использование всех доступных инструментов в условиях войны. «Мы видим это на примере растущего числа актов саботажа, а Европа ощутила это на себе в связи с поставками энергии…» - отметил он.

Бауэр указал на сильную зависимость западных стран от поставок из Китая, где производится 60% всех редкоземельных материалов и обрабатывается 90%. По словам адмирала, химические компоненты для седативных средств, антибиотиков, противовоспалительных препаратов и медикаментов для лечения гипотонии также поступают из Китая. «Мы наивны, если думаем, что Коммунистическая партия никогда не использует эту власть. Руководители бизнеса в Европе и Америке должны понять, что коммерческие решения, которые они принимают, имеют стратегические последствия для безопасности их стран. Бизнес должен быть готов к сценарию войны и адаптировать свои производственные и распределительные цепочки», - подчеркнул Бауэр.

По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира ФОТО
18:35 560
Шойгу занесло во дворец Ахунда
Шойгу занесло во дворец Ахунда
18:19 1879
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы фото, обновлено
17:34 2977
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
17:25 3293
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
16:41 2028
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
15:48 3119
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен... все еще актуально
15:34 6380
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе все еще актуально
12:53 3443
В Гяндже рассмотрят громкое дело
В Гяндже рассмотрят громкое дело
15:30 2676
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями новость дополнена
14:24 7006
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
14:46 3929

ЭТО ВАЖНО

По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира ФОТО
18:35 560
Шойгу занесло во дворец Ахунда
Шойгу занесло во дворец Ахунда
18:19 1879
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы фото, обновлено
17:34 2977
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
17:25 3293
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
16:41 2028
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
15:48 3119
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен... все еще актуально
15:34 6380
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе все еще актуально
12:53 3443
В Гяндже рассмотрят громкое дело
В Гяндже рассмотрят громкое дело
15:30 2676
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями новость дополнена
14:24 7006
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
14:46 3929
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться