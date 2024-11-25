Иванишвили отказались назначать президентом

Бидзина Иванишвили не рассматривается в качестве кандидата на пост президента Грузии, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Также стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании восьми осужденных. Имена освобожденных пока не называются. СМИ отмечают, что, скорее всего, это последний акт о помиловании, подписанный Зурабишвили.

В правящей партии прямо заявили, что не собираются тянуть с ее удалением с поста в связи с истечением срока полномочий.