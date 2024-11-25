Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана

Впервые в современной истории торговых отношений между Азербайджаном и Китаем 24 ноября из Баку в Сиань отправился первый экспортный маршрутный поезд в составе шестидесяти двух 40-футовых контейнеров с грузом азербайджанской продукции. Это событие на полном основании можно назвать историческим, поскольку оно знаменует собой использование мультимодального международного транспортного Срединного коридора не только для взаимного товарооборота между Западом и Востоком, но и для развития двусторонних экономических связей между странами-участницами этого маршрута, значение которого в мире растет.

Востребованность в разных способах доставки грузов через Срединный коридор и в разных пунктах назначения внутри этого коридора выводит его далеко за рамки первоначальной идеи, целью которой была организация Транскаспийского варианта грузоперевозок между ЕС и Китаем. В 2023 году этот маршрут в основном использовался для транспортировки транзитных грузов, а 2024 год не только приумножил успех таких операций, но и открыл новые перспективы взаимодействия. Ярким примером эффективности мультимодальных перевозок через Срединный коридор является формирование и отправка 24 ноября первого экспортного блок-поезда «Баку - Сиань» с грузом из Азербайджана для китайских потребителей. Совершенно очевидно, что эта инициатива не только откроет для азербайджанских компаний огромный рынок Китая, но и увеличит экспортный потенциал Азербайджана, принесет существенные доходы экономике страны, а также подтвердит важное место Азербайджана в функционировании мировой цепочки поставок. Кроме того, налаживание такого сообщения, фактически нового «окна» возможностей, однозначно привлечет интерес инвесторов, демонстрируя выгоды для успешного бизнеса.

В реализацию данного проекта помимо АЖД вовлечены его партнеры - Абшеронский логистический центр, Бакинский международный морской торговый порт (БММТП), ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), АО «Казахстанские железные дороги» (КТЖ), секретариат Транскаспийского международного транспортного маршрута, управляющий комитет китайского международного порта Сиань — самого крупного сухого порта Китая. Руководители всех перечисленных структур приняли участие 24 ноября в торжественном мероприятии по случаю отправки в Китай первого экспортного блок-поезда Азербайджана. Подобное сотрудничество, при котором государства и частный бизнес действуют сообща, является показателем высокой скоординированности и правильных совместных логистических решений основных операторов на азербайджанском участке Срединного коридора, а именно, АЖД, Абшеронского логистического центра, БММТП и ASCO. Вместе с тем Азербайджан продолжит использовать для экспорта на мировой рынок и черноморские порты Грузии. Такая многовекторность транспортно-торговых операций еще больше укрепляет стратегическую роль Азербайджана в сфере международных грузоперевозок. При этом АЖД не остановится на достигнутом и будет работать над новыми проектами по превращению Азербайджана в важнейший торгово-транспортный хаб.