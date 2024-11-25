Арестован Адалят Вердиев!

Военный эксперт Адалят Вердиев, обвиняемый в распространении информации, составляющей государственную тайну, арестован. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

По информации ведомства, прокуратура совместно с другими правоохранительными органами проводит регулярные мероприятия по предотвращению распространения в медиа- и интернет-ресурсах данных, содержащих государственную тайну, а также другой информации, запрещенной законодательством.

В ходе одного из таких мероприятий, проведенного 22 ноября, было выявлено, что начальник штаба гражданской обороны Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджана, бывший квалифицированный офицер Вооруженных сил страны Адaлят Вердиев нанес серьезный ущерб интересам государственной безопасности и обороноспособности.

В рамках возбужденного уголовного дела следствие поручено Управлению расследований Генеральной прокуратуры. По предварительным данным, 22 ноября в ходе медиа-тура на освобожденные территории Адaлят Вердиев, выступая в качестве военного эксперта, раскрыл расположение боевых позиций Вооруженных сил Азербайджана, дислокацию пограничных войск, их координаты и оперативную обстановку.

После записи видеоматериалов он опубликовал их на своем аккаунте в социальной сети, сделав доступными для неограниченного круга лиц. Это привело к значительному ущербу интересам государственной безопасности.

На основании собранных доказательств Адaлят Вердиев был привлечен к уголовной ответственности по статьям 284.1 (разглашение государственной тайны) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана. По ходатайству следователя и прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, решением суда Бинагадинского района в отношении Вердиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие по делу продолжается. Генеральная прокуратура пообещала предоставить дополнительную информацию о ходе расследования и привлечении виновных к ответственности.