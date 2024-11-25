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Шойгу занесло во дворец Ахунда

18:19 1888

Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан», Абдул Гани Барадар Ахунд провел встречу с российской делегацией во главе с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

«Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар Ахунд провел встречу в президентском дворце с делегацией во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу», - сообщает афганская сторона.

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