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Высшее руководство Турции на встрече с Рютте

18:31 616

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генсека НАТО Марка Рютте.

На встрече также присутствовали главы МИД и Минобороны Хакан Фидан и Яшар Гюлер.

Ранее Reuters сообщил, что Эрдоган и Рютте также обсудили устранение препятствий для оборонных закупок между союзниками по НАТО и совместную борьбу военного альянса с терроризмом.

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