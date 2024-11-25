Высшее руководство Турции на встрече с Рютте
18:31 616
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генсека НАТО Марка Рютте.
На встрече также присутствовали главы МИД и Минобороны Хакан Фидан и Яшар Гюлер.
Ранее Reuters сообщил, что Эрдоган и Рютте также обсудили устранение препятствий для оборонных закупок между союзниками по НАТО и совместную борьбу военного альянса с терроризмом.
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