По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира

20-24 ноября в Анталье прошел 18-й Национальный конгресс Ассоциации сердечно-сосудистой хирургии Турции, в рамках которого состоялось учредительное собрание Союза сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира.

Во встрече приняли участие около 80 ведущих специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана. Обсуждались развивающиеся отношения между странами во всех сферах, говорилось о важности наращивания связей в сфере медицины, особенно обмена опытом в области сердечно-сосудистой хирургии. Участники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Выступившие на собрании специалисты проинформировали о существующих недостатках в области сердечно-сосудистой хирургии, подготовки хирургов и ухода за больными в своих странах. Была определена дорожная карта по их устранению и заложена основа будущих тренингов.

Новосозданный Союз разработал проекты по реализации образовательных программ, а также по обеспечению участия специалистов этих стран в программах по обмену опытом. Планируется, что в рамках проекта врачи, медсестры и перфузиологи примут участие в 7-14-дневных программах обучения в Стамбуле и Анкаре. Поддержку этим проектам окажет Турецкое агентство сотрудничества и координации (TIKA).