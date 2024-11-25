По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира
20-24 ноября в Анталье прошел 18-й Национальный конгресс Ассоциации сердечно-сосудистой хирургии Турции, в рамках которого состоялось учредительное собрание Союза сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира.
Во встрече приняли участие около 80 ведущих специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана. Обсуждались развивающиеся отношения между странами во всех сферах, говорилось о важности наращивания связей в сфере медицины, особенно обмена опытом в области сердечно-сосудистой хирургии. Участники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
Выступившие на собрании специалисты проинформировали о существующих недостатках в области сердечно-сосудистой хирургии, подготовки хирургов и ухода за больными в своих странах. Была определена дорожная карта по их устранению и заложена основа будущих тренингов.
Новосозданный Союз разработал проекты по реализации образовательных программ, а также по обеспечению участия специалистов этих стран в программах по обмену опытом. Планируется, что в рамках проекта врачи, медсестры и перфузиологи примут участие в 7-14-дневных программах обучения в Стамбуле и Анкаре. Поддержку этим проектам окажет Турецкое агентство сотрудничества и координации (TIKA).
Почетный председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии профессор Кямран Мусаев высоко оценил важность создания Союза сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира для дальнейшего развития существующих отношений с нашими странами, для более систематического обмена научной и практической информацией. Он также заявил, что это будет способствовать укреплению развивающихся отношений между тюркскими государствами.
Важно отметить, что инициатива по созданию Союза сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира исходила от Азербайджана. В мае 2023 года на международном конгрессе в Баку, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, Азербайджанское общество сердечно-сосудистой хирургии выдвинуло идею о создании организации, которая объединит специалистов из тюркских государств.