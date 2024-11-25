Крупный пожар в Москве
18:47 1016
На юге Москвы горит склад на Промышленной улице, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
На складе находятся баллоны с фреоном. Площадь пожара уже увеличилась до 2500 квадратных метров, сообщается о частичном крушении.
Ликвидация огня затруднена из-за отсутствия источников воды поблизости. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. К тушению уже привлечены вертолеты.
November 25, 2024
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