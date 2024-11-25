Иран категорически отрицает
19:07 377
Посольство Ирана в ОАЭ категорически опровергло обвинения в причастности к убийству раввина Цви Когана, пишут иранские СМИ.
Вслед за убийством раввина Цви Когана в ОАЭ ряд СМИ обвинили Иран в причастности к его убийству.
«Мы категорически отвергаем заявления о причастности Ирана к убийству этого человека», – заявило посольство Ирана в ОАЭ в ответ на вопросы агентства Reuters по поводу этих заявлений.
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