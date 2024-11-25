USD 1.7000
EUR 1.7814
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Иран категорически отрицает

19:07 377

Посольство Ирана в ОАЭ категорически опровергло обвинения в причастности к убийству раввина Цви Когана, пишут иранские СМИ.

Вслед за убийством раввина Цви Когана в ОАЭ ряд СМИ обвинили Иран в причастности к его убийству.

«Мы категорически отвергаем заявления о причастности Ирана к убийству этого человека», – заявило посольство Ирана в ОАЭ в ответ на вопросы агентства Reuters по поводу этих заявлений.

По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира ФОТО
18:35 568
Шойгу занесло во дворец Ахунда
Шойгу занесло во дворец Ахунда
18:19 1899
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы фото, обновлено
17:34 2989
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
17:25 3309
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
16:41 2034
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
15:48 3127
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен... все еще актуально
15:34 6390
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе все еще актуально
12:53 3446
В Гяндже рассмотрят громкое дело
В Гяндже рассмотрят громкое дело
15:30 2682
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями новость дополнена
14:24 7018
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
14:46 3933

ЭТО ВАЖНО

По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира ФОТО
18:35 568
Шойгу занесло во дворец Ахунда
Шойгу занесло во дворец Ахунда
18:19 1899
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы фото, обновлено
17:34 2989
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
17:25 3309
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
16:41 2034
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
15:48 3127
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен... все еще актуально
15:34 6390
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе
Совместные маневры азербайджанских и иранских спецназовцев в Асландузе все еще актуально
12:53 3446
В Гяндже рассмотрят громкое дело
В Гяндже рассмотрят громкое дело
15:30 2682
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями новость дополнена
14:24 7018
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
Глава Центробанка о росте цен в Азербайджане
14:46 3933
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться