CША готовятся к битве за Тайвань

США создадут временные военные базы на цепочке японских островов Нансэй и на Филиппинах, где могут быть размещены ракетные подразделения «в случае непредвиденной ситуации на Тайване». Об этом сообщило японское информагенство Kyodo, со ссылкой на «источники, знакомые с развитием японо-американских отношений».

Отмечается, что эти шаги будут включены в первый совместный оперативный план США и Японии на случай непредвиденной ситуации, затрагивающей Тайвань и Китай, передает DW. Этот план должен быть разработан в декабре.

Цепочка островов Нансэй, или «Юго-Западные острова», простирается от префектур Японии Кагосима и Окинава в сторону Тайваня. По данным источников Kyodo, на вооружении Морского литорального полка Корпуса морской пехоты (КМП) США, который планируется дислоцировать на островных базах, будут находиться ракетные комплексы HIMARS.

Ожидается, что Силы самообороны Японии будут заниматься в основном материально-техническим обеспечением американского подразделения, в том числе поставками топлива и боеприпасов.