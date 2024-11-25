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Многострадальному Журавелю вынесли суровый приговор

19:23 1485

Волгоградский областной суд признал виновным и назначил наказание в виде 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима Никите Журавелю по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).

«В судебном заседании подсудимый признал свою виновность в совершении инкриминируемого ему преступления. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год», — сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, обвиняемый через мессенджер «инициативно предложил сотрудничество» представителю Службы безопасности Украины (СБУ). После этого, в марте 2023 года, Журавель отправил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего российскую военную технику, кадры с самолетами военного назначения, а также данные о передвижении автомобиля одной из воинских частей. По статье о госизмене Журавелю может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В мае 2023 года Журавель сжег Коран возле Соборной мечети в Волгограде. На видео допроса, которое показала ФСБ, он заявил, что действовал по заданию СБУ «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», за что ему пообещали 10 тыс. рублей.

После этого Журавеля отправили в СИЗО в Грозном, где его избил на тот момент 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам. Однако полиция не стала возбуждать уголовное дело в связи с этим инцидентом из-за «отсутствия события преступления». В Кремле отказались комментировать ситуацию с избиением.

Сам глава Чечни заявил, что гордится поступком сына. С тех пор Адам Кадыров получил несколько наград, занял должность в службе безопасности своего отца и начал курировать батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны России. Также ему присвоили звание Героя Чечни.

Журавеля обвинили в публичном оскорблении чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний (ч. 2 ст. ст. 148 УК РФ) и хулиганстве в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. ст. 213 УК РФ). 27 февраля Висаитовский суд Грозного приговорил Журавеля к 3 годам и 6 месяцам колонии. Осужденный извинился за сожжение Корана, но вину в хулиганстве не признал.

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