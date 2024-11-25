USD 1.7000
EUR 1.7814
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Меркель: «Война началась бы раньше, если бы…»

19:40 1335

Полномасштабная война в Украине «началась бы раньше, если бы Киев начал движение в НАТО. Об этом в интервью BBC сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, российское нападение началось бы раньше, если бы она не заблокировала вступление Украины в НАТО в 2008 году.

«Мы увидели бы военный конфликт даже раньше. Мне было совершенно ясно, что президент (России Владимир) Путин не стоял бы в стороне и наблюдал за вступлением Украины в НАТО», - сказала Меркель.

Она подчеркнула, что в таком случае «Украина как государство точно не была бы такой подготовленной, как в феврале 2022 года». Кроме того, экс-канцлер выразила обеспокоенность по поводу новых угроз Путина по поводу применения ядерного оружия:

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить использование ядерного оружия».

Ректор поменял кузину на супругу
Ректор поменял кузину на супругу Только в Азербайджане
20:46 714
Арестован Адалят Вердиев!
Арестован Адалят Вердиев!
18:08 5882
Президент Польши поедет на границу с Азербайджаном
Президент Польши поедет на границу с Азербайджаном
20:33 893
НАТО готовится ударить по России первой
НАТО готовится ударить по России первой
20:27 1154
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира ФОТО
18:35 1209
Россия дала обещание талибам
Россия дала обещание талибам ОБНОВЛЕНО 20:02
20:02 3932
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы фото, обновлено
17:34 3903
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
17:25 5136
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
16:41 2641
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
15:48 3771
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен... все еще актуально
15:34 7583

ЭТО ВАЖНО

Ректор поменял кузину на супругу
Ректор поменял кузину на супругу Только в Азербайджане
20:46 714
Арестован Адалят Вердиев!
Арестован Адалят Вердиев!
18:08 5882
Президент Польши поедет на границу с Азербайджаном
Президент Польши поедет на границу с Азербайджаном
20:33 893
НАТО готовится ударить по России первой
НАТО готовится ударить по России первой
20:27 1154
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира ФОТО
18:35 1209
Россия дала обещание талибам
Россия дала обещание талибам ОБНОВЛЕНО 20:02
20:02 3932
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы
Новым главным тренером «Сабаха» стал обладатель Кубка УЕФА и призер чемпионата Европы фото, обновлено
17:34 3903
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
Депутат о том, как потоки беженцев-азербайджанцев хлынут в страну
17:25 5136
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
Останется ли миссия Евросоюза в Армении?
16:41 2641
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
Полковнику Меликзаде. За коррупцию. 10,6 лет тюрьмы
15:48 3771
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен... все еще актуально
15:34 7583
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться