Меркель: «Война началась бы раньше, если бы…»

Полномасштабная война в Украине «началась бы раньше, если бы Киев начал движение в НАТО. Об этом в интервью BBC сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, российское нападение началось бы раньше, если бы она не заблокировала вступление Украины в НАТО в 2008 году.

«Мы увидели бы военный конфликт даже раньше. Мне было совершенно ясно, что президент (России Владимир) Путин не стоял бы в стороне и наблюдал за вступлением Украины в НАТО», - сказала Меркель.

Она подчеркнула, что в таком случае «Украина как государство точно не была бы такой подготовленной, как в феврале 2022 года». Кроме того, экс-канцлер выразила обеспокоенность по поводу новых угроз Путина по поводу применения ядерного оружия:

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить использование ядерного оружия».