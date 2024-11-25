НАТО готовится ударить по России первой

В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса. Об этом заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе.

Он назвал позитивным тот факт, что НАТО изменило отношение к своей сущности как оборонного альянса. Кроме того, по его словам, изменилось восприятие мнения, что необходимо «сидеть и ждать, когда на нас нападут» и только потом – реагировать.

«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», – считает глава комитета.

По мнению Бауэра, сейчас НАТО должно восполнять свои истощившиеся запасы оружия, инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов.