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Австрия конфисковала российский газ

20:31 535

Австрийская нефтегазовая компания OMV конфисковала российский газ в качестве оплаты по арбитражному решению, по которому «Газпром» должен был возместить 230 млн евро.

По словам источника, близкого к «Газпрому», российский монополист рассматривал конфискацию газа как неплатеж и поэтому прекратил поставки.

Австрия получала российский газ по газопроводу «Северный поток». В 2022 году, на фоне начала войны РФ против Украины, в поставках газа стали возникать перебои. Российская компания объясняла это техническими трудностями, страны Запада заявляли, что Москва пыталась их шантажировать. OMV подала иск против «Газпрома» на рассмотрение Международной торговой палаты и выиграла более €243 млн в качестве компенсации ущерба. Эти деньги OMV решила вычесть из оплаты действующего контракта, пишет DW.

Ранее в OMV заявляли, что готовы к прекращению импорта российского газа и способны заменить его на поставки из Италии, Германии и Нидерландов, а также от других поставщиков.

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