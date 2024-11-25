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Президент Польши поедет на границу с Азербайджаном

20:33 900

Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаусер-Дуда прибыл в Армению с официальным визитом.

В рамках визита президент Польши проведет беседу с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, после чего состоятся переговоры между делегациями.

В рамках официального визита президенты двух стран проведут встречу с представителями СМИ.

«Президент Польши также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также со спикером Национального Собрания Аленом Симоняном», - говорится на официальном сайте президента Польши.

27 ноября делегация во главе с президентом Польши посетит общину Ерасх для участия в совместном патрулировании с Наблюдательной миссией Евросоюза в Армении.

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