«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению
Как известно, Армения продолжает активно перевооружать свои Вооруженные силы, в том числе с помощью Индии. За последние два года Ереван заказал у Нью-Дели оружие на миллиарды долларов, включая самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня Pinaka, противотанковые ракеты и другое вооружение.
По сообщениям индийских СМИ, первая партия реактивных систем залпового огня Pinaka была отправлена в Армению на прошлой неделе. Это оружие считается аналогом американских HIMARS: контракт на его поставку Армения подписала два года назад.
Известно, что как минимум одна установка Pinaka была ранее доставлена в Армению для испытаний. Эти системы производятся в различных модификациях и способны поражать цели на расстоянии до 80 километров. Информация о количестве заказанных Арменией установок в открытых источниках отсутствует.
Индийская оборонная промышленность активно рекламирует Pinaka, представляя ее как оружие «без аналогов». Недавно эта система была испытана с новыми ракетами, разработанными компанией Solar Industry's Economic Explosives Limited. Сообщается, что после Армении интерес к этим системам проявила Франция, которая является вторым по величине импортером индийской оборонной продукции после США.
Напомним, что несколько дней назад индийские СМИ сообщили о переговорах Армении с Индией по поводу закупки еще 74 самоходных гаубиц ATAGS. Источники, близкие к индийской оборонной промышленности, периодически публикуют материалы о сделках и переговорах с Арменией.
Этот вопрос недавно поднимался в парламенте Армении, где один из оппозиционных депутатов потребовал от замминистра обороны Карена Барутяна объяснить, почему не предусмотрена секретность в отношении контрактов с Индией. Оппозиция утверждает, что утечка информации о поставках вооружений создает логистические проблемы при их доставке в Армению. Представители правящей партии раздраженно отреагировали на это обсуждение, однако Министерство обороны страны позже обвинило СМИ в распространении «недостоверной информации», опубликованной в зарубежных изданиях.
По мнению ведомства, это формирует мнение о быстром перевооружении Армении. В министерстве подчеркнули, что подобные публикации должны предварительно согласовываться с ними.