«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению

Как известно, Армения продолжает активно перевооружать свои Вооруженные силы, в том числе с помощью Индии. За последние два года Ереван заказал у Нью-Дели оружие на миллиарды долларов, включая самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня Pinaka, противотанковые ракеты и другое вооружение. По сообщениям индийских СМИ, первая партия реактивных систем залпового огня Pinaka была отправлена в Армению на прошлой неделе. Это оружие считается аналогом американских HIMARS: контракт на его поставку Армения подписала два года назад.

Известно, что как минимум одна установка Pinaka была ранее доставлена в Армению для испытаний. Эти системы производятся в различных модификациях и способны поражать цели на расстоянии до 80 километров. Информация о количестве заказанных Арменией установок в открытых источниках отсутствует. Индийская оборонная промышленность активно рекламирует Pinaka, представляя ее как оружие «без аналогов». Недавно эта система была испытана с новыми ракетами, разработанными компанией Solar Industry's Economic Explosives Limited. Сообщается, что после Армении интерес к этим системам проявила Франция, которая является вторым по величине импортером индийской оборонной продукции после США. Напомним, что несколько дней назад индийские СМИ сообщили о переговорах Армении с Индией по поводу закупки еще 74 самоходных гаубиц ATAGS. Источники, близкие к индийской оборонной промышленности, периодически публикуют материалы о сделках и переговорах с Арменией.