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Ректор поменял кузину на супругу

Только в Азербайджане
20:46 733

Депутат Милли Меджлиса и по совместительству председатель Наблюдательного совета университета «Одлар Юрду» Самир Велиев назначил заведующей отделом магистратуры свою супругу Нармину Велиеву, которая сменила на этой должности Самиру Велиеву.

Самира Велиева является племянницей председателя Наблюдательного совета.

Ректором университета является 78-летний экс-депутат, профессор Ахмед Велиев. В последнее время он испытывает проблемы со здоровьем, в связи с чем университетом фактически руководит его сын Самир Велиев.

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