Войну Украине можно закончить одной подписью, для этого необходимо принять страну в НАТО. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко, его цитирует пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По его словам, это позволит выиграть Украине без единого выстрела с одной подписью. Он также добавил, что принятие Киева в ряды альянса поможет избежать ядерной катастрофы.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «не надевает розовые очки» в связи с обещаниями будущего президента США Дональда Трампа завершить войну за 24 часа.

Он предложил не «начинать разговор с того, что Украина готова принять», а говорить о том, что для соглашения сделает Россия.

«Я не буду скрывать, что люди в Украине нервничают из-за этого последнего удара», — добавил Кулеба.

«Во-первых, (президент Владимир) Зеленский не уйдет под давлением. Во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение. И, в-третьих, самое главное, я хотел бы напомнить всем, что ключ к миру находится в Москве, а не в Киеве», - подытожил экс-глава МИД.